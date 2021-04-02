Держбюджет за перший квартал року звели з дефіцитом у 33 млрд грн

Дефіцит державного бюджету за перший квартал 2021 року досяг 24,4 млрд грн, у тому числі за загальним фондом — 33,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«За І квартал 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у розмірі 24,4 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 33,6 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 66,8 млрд гривень», — повідомили у Мінфіні з посиланням на оперативні дані Держказначейства.

В цілому, як зазначається, до загального фонду держбюджету за січень-березень 2021 року надійшло 219,7 млрд грн, що на 4,7% більше плану (+9,9 млрд грн). «При цьому, надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в першому кварталі 2021 року становили 76,6 млрд грн, що на 0,8 млрд грн перевищило очікувані (планові) показники ДПС на відповідний період. Із зазначеної суми 27,0 млрд грн надійшло в березні (+0,6 млрд грн до очікуваних)», — наголосили у Мінфіні.

Що стосується видатків, то за І квартал 2021 року за загальним фондом бюджету вони становили 253,9 млрд грн або лише 91,7% від розпису звітного періоду — недовиконання 8,3%.

«Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень», — запевнили при цьому у Мінфіні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету, як вказано, у І кварталі 2021 року становили 118,7 млрд грн або 73,8% від запланованих на цей період.

Всього державні внутрішні запозичення за перші три місяці 2021 року сягнули 118,7 млрд грн (100% від розпису), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 27,0 млрд грн (886,3 млн дол. та 70,5 млн євро).

Із зовнішніх джерел за І квартал 2021 року коштів не надходило.

Платежі з погашення державного боргу за І квартал 2021 року, як повідомляється, становили 106,9 млрд грн (99,3% від розпису), платежі з обслуговування – 37,4 млрд грн (96,9% від розпису).