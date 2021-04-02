Белорусский художник после «фаллической» акции пытался «совершить революцию» в Париже

Мужчиной, задержанным при попытке попасть в Елисейский дворец, оказался акционист из Белоруссии Алексей Кузьмич. Вместе с художником полиция отвела в участок еще двух человек, которые вели съемку его действий.

У художника нашли подожженный кусок ткани и бутылку с жидкостью, которая оказалась неопасной. По объяснению самого Кузьмича, он не планировал совершать насилие, а в резиденцию президента Эммануэля Макрона хотел пробраться ради художественной акции.

Тем не менее всем троим уже предъявили обвинения по уголовному делу, пишет Le Figaro.

Как выяснилось, перед акцией художник опубликовал в соцсети адресованное Макрону письмо. В этом своеобразном манифесте Кузьмич заявил, что «пришел совершить революцию».

Художнику пришлось уехать из Республики Беларусь спустя месяц после начала массовых протестов против президента Александра Лукашенко. Кузьмич опасался, что окажется в заключении из-за перформанса к дню выборов, когда он вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке и с прикрепленным к груди бюллетенем, на котором был изображен фаллос.