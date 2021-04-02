Байден поручил Пентагону вывести часть военной техники из стран Персидского залива

Президент Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части сил и техники из региона Персидского залива, что рассматривается как первые шаги по уменьшению военного присутствия США на Ближнем Востоке, сообщает газета Wall Street Journal.

По словам газеты, США вывели из региона как минимум три противоракетные батареи Patriot, в том числе одну с авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии, где батарея была размещена несколько лет назад с целью защиты американских войск.

C Ближнего Востока перебрасываются и другие военные ресурсы, в том числе авианосец и системы наблюдения. Это делается в интересах удовлетворения военных потребностей в других частях мира, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По словам официальных лиц, рассматривается возможность дальнейших сокращений.

После вступления в должность Байден пообещал скорректировать отношения США с Саудовской Аравиeй, предприняв несколько жестких шагов в отношении королевства, в том числе заморозив продажу наступательного оружия, которое Эр-Рияд использовал в ходе шестилетней военной интервенции в Йемене.