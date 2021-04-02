Байден отменяет еще одно решение Трампа: в переговорах по ядерной программе Ирана задействованы США

В столице Австрии Вене 6 апреля состоится заседание с участием государств, заключивших с Ираном сделку по ядерной программе, информирует Reuters.

В этот раз на нее соберется привычная «шестерка»: Россия, Германия, Франция, Британия, Китай и США. Американцы во время правления президента Дональда Трампа вышли из соглашения, но администрация Джо Байдена намерена туда вернуться.

Замглавы иранского МИД Аббас Аракчи отметил, что для того, чтобы США вернулись в ядерную сделку, не нужны дополнительные обсуждения. В то же время он подчеркнул, что Тегеран начнет сокращать обогащение урана только после того, как с исламской республики будут сняты санкции, наложенные при Трампе.

Госдеп, комментируя вопрос о возвращении своей делегации на переговоры, попросил не торопить события. «Мы не ожидаем, что в рамках этого процесса будут возможны прямые переговоры между США и Ираном», — отметил спикер ведомства Нед Прайс и в целом призвал не ждать «немедленного прорыва».