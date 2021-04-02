Армия Мьянмы убила более 40 детей с начала военного переворота

С начала государственного переворота в Мьянме были убиты более 40 детей. Подсчет ведет международная организация Save the Children.

Силовики уже несколько месяцев расстреливают безоружных граждан, которые выходят на протесты против захватившей власть хунты. Число жертв к настоящему моменту превысило 540 человек, среди них — 43 ребенка. Из общего списка почти половине (15) не было и 16 лет.

Самой маленькой жертве — шесть лет. Полиция застрелила ее, когда девочка бежала к отцу во время налета на их дом в городе Мандалай.

Огромное число подростков и детей также получили ранения. Среди раненых есть и годовалый ребенок, которому выстрелили в глаз резиновой пулей.

Напомним, 1 февраля в Мьянме армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи, а также 24 министров и их заместителей. Власть в стране сейчас находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мина Ауна Хлайна. В городах Мьянмы проходят массовые акции протеста. Люди выступают против военной хунты и ареста членов легитимного правительства.