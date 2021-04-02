 
  »

Дочь Джонни Деппа украсила обложку Elle

Известная модель и актриса Лили Роуз Депп, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа, стала героиней апрельского номера журнала ELLE Russia. Фото появились в соцсети.

Отмечается, что девушка приняла участие в стильной фотосессии, а также появилась на обложке глянца.

Автором съемки стал известный фотограф Уолкер Бантинг, с которым 21-летняя Лили-Роуз поддерживает дружеские отношения.

На фото дочь Паради и Деппа примерила наряды от Chanel и позирует на фоне розовых декораций.

Заметим, что уже несколько лет модель является амбассадором модного дома и была музой покойного Карла Лагерфельда.

2 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  