Украинская драма «Пульс» поборется за награды кинофестивалей Франции и США » Известная модель и актриса Лили Роуз Депп, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа, стала героиней апрельского номера журнала ELLE Russia. Фото появились в соцсети. Отмечается, что девушка приняла участие в стильной фотосессии, а также появилась на обложке глянца. Автором съемки стал известный фотограф Уолкер Бантинг, с которым 21-летняя Лили-Роуз поддерживает дружеские отношения. На фото дочь Паради и Деппа примерила наряды от Chanel и позирует на фоне розовых декораций. Заметим, что уже несколько лет модель является амбассадором модного дома и была музой покойного Карла Лагерфельда.