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18-летняя рэперша завела OnlyFans и заработала миллион долларов за шесть часов

Даниэлла Бреголи

Даниэлла Бреголи
Фото: @bhadbhabie

Американская рэперша Bhad Bhabie (настоящее имя — Даниэлла Бреголи) отпраздновала свое 18-летие, завела аккаунт на сайте OnlyFans, где можно распространять откровенные фотографии и видео по платной подписке, и за шесть часов заработала более миллиона долларов. Успехами артистка поделилась в Instagram.

Исполнительница выложила скрин прибыли на ее аккаунте за 1 апреля. Ей удалось заработать свыше 750 тысяч долларов на подписке, более 260 тысяч долларов на платных сообщениях и более 5,5 тысячи долларов на чаевых. «Неплохо для шести часов. Мы ********* [побили] тот рекорд на OnlyFans», — написала Bhad Bhabie.

Рэперша отпраздновала свое 18-летние на прошлой неделе, 26 марта. В дискографии артистки один альбом, вышедший в 2018 году.

2 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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