Во Франции спрогнозировали окончание третьей волны пандемии

В конце апреля будет заметно снижаться число зараженных коронавирусом. Так считает министр здравоохранения Франции Оливье Веран, передает радиостанция France Inter.

Министр считает, что уже летом жители Франции смогут отправиться в отпуск и практически полностью возобновить нормальную жизнь.

В ближайшие 7-10 дней будет достигнут пик эпидемии, если все пойдет по плану, заявил Веран. Потом, по его словам, последует снижение числа пациентов с COVID-19, и третья волна пандемии «окажется позади».

Напомним, с 3 апреля во Франции вводится общенациональный карантин сроком на один месяц на фоне резкого роста заболеваемости.