 
  »

Во Франции спрогнозировали окончание третьей волны пандемии

В конце апреля будет заметно снижаться число зараженных коронавирусом. Так считает министр здравоохранения Франции Оливье Веран, передает радиостанция France Inter.

Министр считает, что уже летом жители Франции смогут отправиться в отпуск и практически полностью возобновить нормальную жизнь.

В ближайшие 7-10 дней будет достигнут пик эпидемии, если все пойдет по плану, заявил Веран. Потом, по его словам, последует снижение числа пациентов с COVID-19, и третья волна пандемии «окажется позади».

Напомним, с 3 апреля во Франции вводится общенациональный карантин сроком на один месяц на фоне резкого роста заболеваемости.

1 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  