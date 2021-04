Основные преимущества мини-отелей Создатель «Ривердэйла» избавился от своего дома за два дня » Владелец судна Ever Given заплатит почти миллиард за блокировку Суэцкого канала Египет откажется от суда по делу о блокировке Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given в связи с тем, что владелец судна согласен выплатить компенсацию. Об этом заявил советник президента Египта по развитию портов и самого канала адмирал Мохаб Мамиш, передает РИА Новости. По его словам, расследование инцидента займет около недели. Чиновник добавил, что в случае мирового соглашения Египет не станет задерживать капитана контейнеровоза, а также откажется от каких-либо юридических мер. Что касается компенсаций за простой судов, которые несколько дней не могли преодолеть Суэцкий канал, то им заплатят страховые компании, заключил чиновник. Ранее глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа предположил, что убытки от инцидента достигнут миллиарда долларов с учетом средств, потраченных на снятие Ever Given с мели.