В Україні почали діяти нові правила виходу на пенсію: що змінилось

З 1 квітня в Україні зміняться вимоги до трудового стажу пенсіонерів, зокрема зросте пенсійний вік для жінок.

Нові зміни набирають чинності відповідно до ст. 26 закону України №1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Згідно з документом, з 1 квітня пенсійний вік для жінок зросте до 60 років і зрівняється з умовами для чоловіків. До 1 квітня вік виходу українок на пенсію становив 59 років і 6 місяців.

При цьому українки, які народилися у період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, зможуть, як і раніше, вийти на пенсію у віці 59,6 років.

Крім того, змінюються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Тривалість страхового стажу розраховується на момент виходу на пенсію.

Так, для виходу на пенсію за віком з квітня 2021 року пенсіонерові в 60 років необхідно мати 38 років стажу, з 63 років – 18 років трудового стажу, з 65 років – 15 років трудового стажу.

Якщо страхового стажу не вистачає на момент досягнення 60 років, пенсіонер може його докупити. При цьому один рік стажу з 1 квітня обійдеться у 31 680 грн.