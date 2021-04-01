В РФ в магазинах пропал сахар из-за социалистического госрегулирования.

Решение правительства РФ еще на три месяца продлить заморозку цен на сахар парализовало поставки в магазины.Уже больше недели торговые сети не могут закупить сахар-песок у производителей по фиксированной цене, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на продовольственном рынке.

Наработанные годами цепочки поставок рухнули после того, как власти объявили о планах субсидировать производство сахара, чтобы удержать розничные цены. С 1 апреля заводы могут получить от государства 5 рублей за каждый килограмм, который продают торговым сетям по госцене, то есть по 36 рублей за 1 кг.

Производители на фоне этих новостей свернули свою активность, рассказывает источник «Известий»: заводы не принимают участия в электронных торгах, на которых ритейлеры обычно совершают закупки, и не реагируют на прямые запросы. Другие сообщают, что отгрузить товар невозможно.

Дефицит возник в первую очередь в центральной части России, где сосредоточены все крупные сахарные заводы. Запасов у торговых сетей осталось на две недели, после этого ситуация станет критической, говорит источник.

Запасы продукции в распределительных центрах торговых компаний сокращаются каждый день, говорит другой источник издания.

«Ритейлеры сформировали их в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита продукции в случае ажиотажного спроса, — поясняет он. — Никто не предполагал, что запасы сахара придется тратить из-за того, что изготовители прекратят его отгружать».

О ситуации уже известно Минсельхозу и Минпромторгу. Ведомства проводили совещания с представителями сахарных заводов, которые подтвердили прекращение отгрузки.

Происходящее неудивительно, говорит источник «Известий»: заводы ждут, когда бюджет начнет платить компенсации, а смысла отгружать без субсидий не видят.

Ситуацию усугубляет то, что «пока правительство не объяснило, по какой именно схеме производители смогут получать субсидии и компенсировать свои затраты», говорит другой источник на рынке.