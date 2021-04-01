В опорних медзакладах Харківщини залишилось 32 ліжка із киснем

Про це повідомляє Харківська ОДА.

Усі ліжка для пацієнтів з СOVID-19 у закладах області забезпечені киснем – стаціонарним або кисневими концентраторами. Стаціонарним киснем на сьогодні забезпечено 1112 місць (1080 з них зайняті хворими).

У реанімаційних відділеннях станом на ранок 1 квітня перебувають 195 пацієнтів, на апаратах штучної вентиляції легень – 156.

Нагадаємо, пацієнтів з СOVID-19 на Харківщині приймають 23 медичні заклади. Ще два заклади залишаються резервними й у разі потреби також почнуть приймати хворих з коронавірусною інфекцією.