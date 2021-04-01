Ученые успешно испытали методику выращивания новых зубов

Испытания команды ученых из Киотского университета и Университета Фукуи было посвящено возможности антитела стимулировать рост зубов. В качестве испытуемых использовали мышей, страдающих агенезией зубов — врожденным отсутствием одного или нескольких зубов. Согласно статистике аналогичная болезнь присуща и человеку: примерно 1% людей имеет меньше или больше 32 зубов.

Зубная фея всё-таки существует и живет она в Киотском университете. Последние разработки группы японских ученых возродили надежды взрослых людей на восстановление, казалось бы, безвозвратно утерянных зубов.

Ученые исследовали генетические причины появления слишком большого количества зубов, чтобы понять, как можно регенерировать зубы у взрослых. По заявлению ученых уже выявлены молекулы отвечающие за развитие зубов. Среди них выделены костные морфогенетические белки (BMP). При взаимодействии молекул задействована передача сигналов Wnt.

BMP и Wnt участвуют не только в развитии зубов. Они регулируют рост множества органов и тканей еще при формировании зародыша. Ученые исследовали гены подавляющие развитие BMP и Wnt и выбрали наиболее безопасный ген USAG-1, подавление которого способствует росту зубов.

В ходе эксперимента исследователи ставили целью установить достаточно ли подавления одного гена USAG-1 для выращивания новых зубов. Результатом исследований стало выращивание у мышей дополнительных зубов. На следующем этапе ученые испытали методик на хорьках, а в дальнейшем планируют перейти к экспериментам на свиньях и собаках.

Источник: medicalxpress