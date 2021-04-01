Ученые успешно испытали методику выращивания новых зубов

Зубная фея всё-таки существует и живет она в Киотском университете. Последние разработки группы японских ученых возродили надежды взрослых людей на восстановление, казалось бы, безвозвратно утерянных зубов.
Испытания команды ученых из Киотского университета и Университета Фукуи было посвящено возможности антитела стимулировать рост зубов. В качестве испытуемых использовали мышей, страдающих агенезией зубов — врожденным отсутствием одного или нескольких зубов. Согласно статистике аналогичная болезнь присуща и человеку: примерно 1% людей имеет меньше или больше 32 зубов.
BMP и Wnt участвуют не только в развитии зубов. Они регулируют рост множества органов и тканей еще при формировании зародыша. Ученые исследовали гены подавляющие развитие BMP и Wnt и выбрали наиболее безопасный ген USAG-1, подавление которого способствует росту зубов.
В ходе эксперимента исследователи ставили целью установить достаточно ли подавления одного гена USAG-1 для выращивания новых зубов. Результатом исследований стало выращивание у мышей дополнительных зубов. На следующем этапе ученые испытали методик на хорьках, а в дальнейшем планируют перейти к экспериментам на свиньях и собаках.
Источник: medicalxpress
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