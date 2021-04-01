У Києві ввели “години пенсіонерів” для закупівлі продуктів

Під час жорсткого локдауну у Києві для закладів торгівлі буде пріорітетним обслуговування людей похилого віку з 10 до 12 ранку.

Про це йдеться у відповідному протоколі КМДА щодо посилення карантинних заходів у столиці.

Згідно з ним, вимоги щодо обслуговування пенсіонерів у ранкові години будуть діяти з 5 по 16 квітня.

“Рекомендувати керiвникам закладiв торгiвлi щодо прiоритетного обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку”, – йдеться в тексті документу.

Нагадаємо, у Києві з 5 квітня посилять карантинні обмеження у зв’язку з важкою ситуацією з коронавірусом.

Як відомо, з 5 квітня проїзд у Київському метрополітені буде дозволений лише за спецперепустками, які зможуть отримати працівники критичної інфраструктури.