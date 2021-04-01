«Требуем избавить Грузию от российских пропагандистов»: в Тбилиси прошел митинг против приезда Познера

В Тбилиси проходит стихийный митинг у гостиницы, где остановился Владимир Познер.

Около 40 человек выразили возмущение тем, что журналиста пустили в Грузию после его слов о принадлежности Абхазии. Они отметили, что Познер заявил, что Абхазия никогда не будет частью Грузии, и «поддерживал российскую оккупацию». Также они указали, что в отеле проводят праздник вопреки ограничениям по коронавирусу.

Участники акции протеста кричали, свистели и стучали по железным поверхностям, чтобы создать «дискомфорт» у постояльцев отеля. При этом полицейские не стали вмешиваться в происходящее.

Между тем в Сети собирают подписи под петицией с призывом запретить Познеру въезд в Грузию. Жители страны обвинили телеведущего во лжи и нарушении журналистской этики из-за его «оскорблений в отношении этнических грузин и этнических абхазов».

«Мы требуем запрета на въезд Владимира Познера на территорию Грузии и избавления нашей страны от российской пропаганды», — говорится в петиции на сайте Change.org.