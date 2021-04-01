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Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Украинская поп-певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Светлана Лобода заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram.

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат», — написала исполнительница.

38-летняя знаменитость отметила, что ей пришлось перенести сольный концерт в Барвиха Luxury Village, запланированный на 16 апреля. Отдельные комментаторы не поверили певице, посчитав ее заявление первоапрельским розыгрышем. Остальные подписчики пожелали исполнительнице скорого выздоровления.

1 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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