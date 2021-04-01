Создатель «Ривердэйла» избавился от своего дома за два дня

Американский сценарист и создатель известного телесериала «Ривердэйл» Роберто Агирре-Сакаса (Roberto Aguirre-Sacasa) избавился от своего дома в одном из районов Лос-Анджелеса. Продюсеру удалось найти покупателя за два дня. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Недавно Агирре-Сакаса окончательно оформил сделку. Он выставил объект на продажу в феврале 2021 года и планировал выручить за него 2,4 миллиона долларов. Однако, найдя покупателя за два дня, сценарист снизил цену до 2,3 миллиона долларов . Имя нового владельца осталось неизвестно, его интересы представляла компания Douglas Elliman.

Поместье расположено в районе Николс Каньон на Голливудских холмах. Его построили в 1920-х годах в испанском стиле, а почти 70 лет спустя оно было признано архитектурным памятником города. Внутри располагаются три спальни, рабочий кабинет, ванные комнаты и кухня, совмещенная с гостиной и столовой. На участке есть бассейн и внутренний двор. Интерьер выполнен в светлых тонах с использованием натуральных материалов.