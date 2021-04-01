Селена Гомес, Белла Хадид, Холли Берри и другие звезды подписали открытое письмо в поддержку трансгендерных женщин

Селена Гомес, Белла Хадид, Холли Берри, Джулианна Мур, Бри Ларсон, Жанель Монэ и другие знаменитости подписали открытое письмо в поддержку трансгендерных женщин и девочек.

Письмо было опубликовано ЛГБТК-организацией GLAAD и темнокожей трансгендерной активисткой и писательницей Ракель Уиллис в Международный день видимости трансгендерных людей и последний день Месяца женской истории — акции, цель которой заключается в том, чтобы подчеркнуть вклад женщин в мировую историю и развитие современного общества.

Трансгендерные женщины и девочки были неотъемлемой частью борьбы за гендерное освобождение. Мы поддерживаем эту истину и осуждаем продолжающуюся антитрансгендерную риторику, которую мы наблюдаем в различных отраслях промышленности.

Мы со всей ясностью и силой подтверждаем, что трансгендерные женщины — это женщины, а трансгендерные девочки — это девочки. И мы считаем, что уважение разнообразия женского опыта — это сила, а не ущерб феминизму.

Все мы заслуживаем одинаковых возможностей и свободы. Мы заслуживаем равного доступа к образованию, трудоустройству, здравоохранению, жилью, отдыху и общественным местам проживания. И мы должны уважать право каждого человека на физическую независимость и самоопределение,

— говорится в нем.

Письмо было подписано более чем 465 лидерами феминистского движения в области правозащитной деятельности, бизнеса, развлечений, средств массовой информации, политики и социальной справедливости, которые выразили солидарность с трансгендерными женщинами и девочками.

Селена Гомес

Холли Берри

В письме также говорилось, что прошлый год стал самым смертоносным годом в истории для сообщества и что до сих пор существует продолжающаяся эпидемия убийств и насилия, преследующая темнокожих и латиноамериканских трансгендерных женщин.

Мы все должны бороться против ненужных и неэтичных барьеров, установленных для трансгендерных женщин и девочек законодателями и теми, кто использует феминистский ярлык для разделения и ненависти. Наш феминизм должен быть решительно всеобъемлющим, чтобы мы могли оставить дверь открытой для будущих поколений,

— заключили активисты.