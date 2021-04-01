Рубль обвалился после сообщений о переброске армии РФ к Донбассу

Рубль возобновил снижение на Московской бирже, несмотря дорожающую нефть и слабеющий доллар на форексе.С отметки 75,22 рубля в среду днем курс американской валюты поднимался до 76,3025 рубля в четверг, обновив максимум с 25 марта. Евро, накануне падавший до 88,2 рубля, начал сессию на отметке 88,78, а к 15.30 мск подорожал до 89,68 рубля, также оформив максимум почти за неделю.

Фьючерсы на нефть Brent растут на 2,2%, до 64,05 доллара за баррель, индекс доллара снижается на 0,22%; дорожают ряд валют развивающихся стран: южноафриканский ранд на 0,75%, мексиканский песо на 0,7%.

«Но на рубль продолжает оказывать давление санкционная неопределенность», — констатируют аналитики банка «Санкт-Петербург».

Свежую пищу для размышлений рынок получил из Донбасса, который после долгого перерыва вновь оказался на радарах западных СМИ.

Во вторник Украина заявила о стягивании российских войск с границам, и эти информацию незамедлительно подтвердил Пентагон: по американским данным, Кремль перебросил 4 тысячи солдат и технику в приграничные зоны.

Европейское командование США привело войска в максимальный уровень боеготовности («потенциально неизбежный конфликт»), в то время как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры с Владимиром Путиным. О каких-либо новых договоренностях по их итогам не сообщалось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг на стал опровергать данные о концентрации войск, в то время как российские государственные СМИ об учения украинской армии в Луганской области. По словам Пескова, перемещение войск внутри российских границ — это внутреннее дело, которое «не должно беспокоить» ни Запад, ни соседей.

В отличие от аннексии Крыма, на которую Запад ответил лишь персональными санкциями, война на юго-востоке Украины породила удар по экономике: госкомпании и госбанки были отрезаны от рынков капитала, а экспорт технологий в Россию — ограничен.