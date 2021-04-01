Протягом найближчих двох тижнів ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, — KSE

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київській школі економіки (KSE) Юрій Ганиченко, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми можемо очікувати стабілізації протягом найближчих двох тижнів. Завантаженість ресурсів медичної системи продовжує зростати, але вже меншими темпами. Темпи зростання госпіталізацій впали вдвічі — до 6% за тиждень. Розрив між кількістю госпіталізованих та виписаних також скоротився вдвічі й становить 15%», — повідомив він.

Ганиченко зазначив, що за кількістю виявлених випадків на 100 тис. населення Україна вийшла на максимальний європейський рівень, що спостерігався протягом осінньої хвилі.

«Україна традиційно в п’ятірці великих країн Європи з найбільш критичною ситуацією з COVID-19 (Чехія, Польща, Швеція, Україна, Румунія). В Україні рівень тестувань і коефіцієнт виявлення випадків одні з найгірших у Європі. Цього тижня Україна вже вийшла на третє місце за рівнем смертності серед великих країн Європи», — заявив він.

Керівник центру зауважив, що добова кількість померлих у країні продовжує зростати і вже на третину перевищує середню кількість померлих у попередній хвилі.

«Ми очікуємо, що смертність продовжить зростати ще орієнтовно два тижні. (…) За середнім сценарієм до кінця червня 2021 року ми можемо очікувати до 55 тис. померлих (сумарно з початку пандемії). У другому кварталі 2021 року очікується така сама кількість померлих, як за 2020 рік. Якщо говорити про діапазон, то з початку 2020 року до кінця червня 2021 року слід очікувати від 40 до 75 тис. померлих», — повідомив Ганиченко.

Також у KSE рекомендують упроваджувати посилені карантинні обмеження в Хмельницькій області, де один із найбільших рівнів госпіталізацій.

«Понад 50% регіонів (13) за показниками мають входити до «червоної» зони, однак Рівненська та Черкаська області за рішенням комісії з ТЕБ та НС залишилися в «помаранчевій» зоні, оскільки завантаженість кисневих ліжок там була не надто велика», — зазначив Ганиченко.

Експерт додав, що Україна виконала мінімальний план у 250 тис. щеплень проти COVID-19 до кінця березня, але з відставанням від цільового плану на шість днів. Водночас в Україні один із найнижчих темпів вакцинації серед великих країн Європи.