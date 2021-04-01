Представлены три модификации электрического кроссовера Kia EV6 с радиусом автономной езды 510 км

На рынок будут выведены три серийные модификации Kia EV6. Это базовая модель EV6, электромобиль с повышенной производительностью EV6 GT-line и спорткар EV6 GT. Предусматривается поставка автомобилей с двумя видами аккумуляторных блоков: емкостью 58,0 кВтч или 77,4 кВтч, а также с задним приводом RWD или с автоматически подключаемым полным приводом AWD. В моделях EV6 GT будет использоваться только блок аккумуляторов с емкостью 77,4 кВтч.

Заднеприводная модификация Kia EV6 с аккумулятором 77,4 кВтч при измерении по циклу WLTP обеспечит дальность автономной поездки на расстояние 510 км. В полноприводном варианте Kia EV6 генерируется максимальный крутящий момент 605 Нм, позволяющий достичь скорости 100 км/ч за 5,2 секунды. Для заднеприводных модификаций электромобиля используется электродвигатель мощностью 168 кВт (229 л.с.), а в полноприводной версии — электромотор мощностью 239 кВт (325 л.с.).

Базовые модели Kia EV6 с аккумуляторным блоком 58 кВтч также генерируют крутящий момент 605 Нм и достигают 100 км/ч за 6,2 секунды. При этом на автомобиль устанавливается электромотор мощностью 125 кВт (170 л.с.). Для полноприводной модели с блоком на 58 кВтч предусмотрена установка двигателя мощностью 173 кВт (235 л.с.).

В спорткаре модельного ряда EV6 GT устанавливается два электромотора с общей мощностью 430 кВт (584 л.с.) с крутящим моментом 740 Нм, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,5 сек и максимальную скорость до 260 км/ч.

Модели поддерживают технологию зарядки с напряжением 400 и 800 В, без необходимости использования адаптеров. Зарядка от 10 до 80% емкости аккумулятора обеспечивается всего за 18 минут. Для заднеприводной модели EV6 с аккумулятором 77,4 кВтч за 4,5 минуты можно пополнить заряд достаточный для пробега расстояния в 100 км. В авто реализована технология Vehicle-to-load, позволяющая на мощности 3,6 кВт подзаряжать партнерские авто или даже запитывать бытовые приборы. В автомобилях модельного ряда EV6 реализована технология рекуперации, а также повторное использование тепла от системы охлаждения.

На приборной панели в салоне EV6 установлены два 12-ти дюймовых экрана: один монитор предназначен для управления авто, а второй является частью информационно-развлекательной системы электромобиля. Также имеется проекционный экран, отображающий скорость и направление движения. Программное обеспечение Kia Connect обновляется по воздуху и позволяет водителю отслеживать местоположение зарядных станций, составлять график подзарядки по маршруту движения. Аудиосистема авто Meridian работает с использованием 14 динамиков поддерживающих функцию активного формирования звука ASD (Active Sound Design).

Колесная база автомобилей EV6 составляет 2900 мм при габаритах 4680x1880x1550 мм. В стандартном положении с разложенным вторым рядом сидений объем багажника составляет 520 л. При сложенном втором ряде сидений объем увеличивается до 1300 л. В переднем багажном отсеке имеется место для хранения вещей объемом 52 литра для заднеприводной модификации и 20 л для полноприводной модели.



Система безопасности Drive Wise обеспечивает защиту пассажира от столкновения с движущимися авто при выходе из EV6. Программный модуль LFA (Lane Following Assist) обеспечивает автоматическое удержание авто в выбранной полосе движения. Также имеется беспилотный парковочный ассистент RSPA (Remote Smart Parking Assist).



Производство электромобилей модельного ряда EV6 будет организовано на заводах расположенных в Южной Корее. В продажу первые авто попадут в первом полугодии 2021 года. На европейском рынке стоимость электрокаров EV6 стартует с отметки 40 тысяч евро (модель Kia EV6 Standard Range 2WD с аккумулятором 58 кВтч). Модификации Kia EV6 Longe Range 2WD (77 кВтч) оцениваются в 50000 евро, Kia EV6 Long Range AWD (77 кВтч) в 55000 евро и Kia EV6 GT (77 кВтч) продадут за 65000 евро.