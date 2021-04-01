Первая книга о Гарри Поттере продана за огромные деньги

Купленная за бесценок книга о Гарри Поттере отказалась редчайшим изданием, стоимость которого оценивается в десятки тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Mirror.

Пожелавшая остаться неизвестной 31-летняя женщина из Бирмингема, Великобритания, рассказала, что ее покойная мать очень любила читать и внимательно следила, чтобы дети не выкидывали книги. Среди ее наследства оказалась книга «Гарри Поттер и философский камень», купленная на школьной ярмарке около 20 лет назад за один фунт стерлингов.

Четыре ее дочери выяснили, что это редчайшее издание всемирно известного произведения — в этом тираже было всего около 500 копий. Подобное издание в идеальном состоянии ранее было продано на аукционе за 68 тысяч фунтов стерлингов .

Британки выставят книгу на продажу на аукционе Hansons Auctioneers. Ожидается, что они выручат за нее 20-30 тысяч фунтов стерлингов (2-3 миллиона рублей). Сестры называют книгу «посланным небесами подарком» и планируют разделить вырученные деньги между собой.