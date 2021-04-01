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Папарацци сняли Бузову с новым ухажером-футболистом

Кажется, сердце известной телеведущей Ольги Бузовой теперь занято. И вновь футболистом! На днях в сети появились кадры со свидания теледивы. Общественность уже разгадала имя нового возлюбленного.

Ольга Бузова не долго страдала после разрыва с Давидом Манукяном. Теледиве уже приписывают новые отношения. Несколько дней назад папарацци засняли Бузову в компании футболиста Артема Зуева. Кадры со свидания слили в Сеть. После этого в сети начали ходить слухи, что именно от него теледива в последнее время получает букеты роз. Напомним, Артем был приглашён к певице на день рождения. Пользователи считают, что после этого у них завязались романтические отношения.

Однако футболист всячески отрицает роман с Бузовой. У себя в stories Артем опубликовал обращение, в котором рассказал, что на снимках действительно он, но рядом с ним не Бузова. Таинственной незнакомкой стала его университетская подруга.

«Мне снова приписывают роман с Бузовой… Это все ложь, я этот факт опровергаю»– написал Зуев у себя в Instagram.

Артем предложил закрыть тему такого рода слухов.

 

1 апреля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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