Папарацци сняли Бузову с новым ухажером-футболистом

Ольга Бузова не долго страдала после разрыва с Давидом Манукяном. Теледиве уже приписывают новые отношения. Несколько дней назад папарацци засняли Бузову в компании футболиста Артема Зуева. Кадры со свидания слили в Сеть. После этого в сети начали ходить слухи, что именно от него теледива в последнее время получает букеты роз. Напомним, Артем был приглашён к певице на день рождения. Пользователи считают, что после этого у них завязались романтические отношения.

Однако футболист всячески отрицает роман с Бузовой. У себя в stories Артем опубликовал обращение, в котором рассказал, что на снимках действительно он, но рядом с ним не Бузова. Таинственной незнакомкой стала его университетская подруга.

«Мне снова приписывают роман с Бузовой… Это все ложь, я этот факт опровергаю», – написал Зуев у себя в Instagram.

Артем предложил закрыть тему такого рода слухов.