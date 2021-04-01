Основные преимущества мини-отелей

При планировании поездки в другой город необходимо заранее определиться с местом для временного проживания. Это могут быть, как крупные сетевые гостиницы, так и небольшие отели. В последнее время большой популярностью пользуется мини отель с небольшим номерным фондом.

Главные преимущества мини-отелей

Небольшие отели выбирают путешественники, туристы, бизнесмены и семейные пары. В такой гостинице предусмотрен индивидуальный подход к каждому гостю, а к другим преимуществам относится следующее:

демократичная цена проживания за сутки;

ежедневная уборка;

внимательный обслуживающий персонал;

комфортная и душевная обстановка;

высокий уровень сервисного обслуживания;

удобное месторасположения;

апартаменты разных категорий;

современный ремонт;

отличная шумоизоляция номеров.

Невысокая стоимость проживания не отражается на уровне обслуживания, владельцы мини-отелей дорожат своей репутацией, поэтому предлагают качественный сервис. Расположены такие небольшие гостиницы в удобном районе города, вблизи исторических и культурных достопримечательностей или недалеко от аэропорта, вокзала.

Это позволяет сократить расходы на транспорт и быстро добраться в нужную точку города. Несмотря на маленький штат обслуживающего персонала, в каждом номере поддерживается чистота и уютная обстановка, как дома.

Апартаменты могут быть разных категорий, что привлекает многих постояльцев независимо от цели приезда в другой город. Например, командировочные предпочитают комфортные номера с хорошим ремонтом в отеле, который расположен в деловом районе.

Это позволит быстро добраться на место работы благодаря развитой инфраструктуре и хорошей транспортной развязке. Стандартные апартаменты выбирают туристы, которые приехали в другой город на экскурсию и не собираются весь день проводить в гостинице.

Поэтому для них неважно наличие дополнительных услуг, которые есть в крупных гостиницах (фитнес-залы, спа и салоны красоты, бассейны, рестораны и др.). В стоимость проживания включен континентальный завтрак, но есть и кухня со всей бытовой техникой и посудой для самостоятельного приготовления еды.

Какие категории номеров предлагают мини-отели?

Небольшая гостиница Печерск предлагает гостям разные категории номеров: стандартные, семейные и полулюкс. Такой формат позволяет максимально удовлетворить потребности гостей, для которых важен комфорт, домашний уют, высокий уровень сервиса по доступной стоимости.

Апартаменты класса стандарт – самые востребованные, в них есть все необходимое для комфортного проживания. Они рассчитаны на двух человек, и каждому предлагается халат, тапочки, полотенца, набор косметики.

Для супружеских пар предлагаются семейные апартаменты, в которых хорошая звукоизоляция, удобная двуспальная кровать и современный ремонт в пастельных тонах. В комплексе со спокойной атмосферой и качественным сервисом гарантируется тишина и полноценный отдых.