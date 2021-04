На «Евровидение-2021» допустили зрителей В опорних медзакладах Харківщини залишилось 32 ліжка із киснем » Определены номинанты британской музыкальной премии «Brit Awards 2021» Вчера стали известны номинанты главной британской музыкальной премии «Brit Awards 2021». Церемония награждения пройдет 11 мая. Лучшая британская группа: Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey Лучший британский исполнитель: AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud Альбом года: Arlo Parks – Collapsed in Sunbeams

Celeste – Not Your Muse

Dua Lipa – Future Nostalgia

J Hus – Big Conspiracy

Jessie Ware – What’s Your Pleasure? Лучшая британская исполнительница: Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas Прорыв года: Arlo Parks

Bicep

Celeste Joel Corry

Young T & Bugsey Лучшая международная группа: BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

HAIM

Run the Jewels Лучший международный артист: Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd Лучшая международная исполнительница: Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B Miley Cyrus

Taylor Swift Песня года: 220 Kid and Gracey – «Don’t Need Love»

Aitch and AJ Tracey featuring Tay Keith – «Rain»

Dua Lipa – «Physical»

Harry Styles – «Watermelon Sugar» Headie One, AJ Tracey and Stormzy – «Ain’t It Different»

Joel Corry featuring MNEK – «Head & Heart»

Nathan Dawe featuring KSI – «Lighter»

Regard and Raye – «Secrets»

S1mba featuring DTG – «Rover»

S1mba featuring DTG – «Rover»

Young T & Bugsey featuring Headie One – «Don't Rush»