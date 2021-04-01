Олимпийский комитет США разрешил спортсменам протестовать на отборочных соревнованиях

Американские спортсмены, участвующие в отборочных соревнованиях перед Олимпиадами, могут протестовать, заявил Олимпийский и паралимпийский комитет США.

Допустимые проявления протеста включают опускание на одно колено или поднятие сжатого кулака на пьедестале или на стартовой линии во время исполнения государственного гимна.

Комитет опубликовал детальный документ, в котором описал целый ряд способов, к которым могут прибегать спортсмены, выступая за расовую или социальную справедливость.

В то же время он провел черту, за которой находятся неприемлемые способы, включая ношение головного убора или маски с символами ненависти или ненавистническими высказываниями.

В открытом письме, направленном спортсменам американской сборной, глава комитета Сара Хиршланд заявила, что организация «ценит голоса атлетов и считает, что их право выступать за расовую и социальную справедливость как позитивную силу перемен согласуется с фундаментальными ценностями равенства, которые являются определяющими для американской сборной, олимпийского и паралимпийского движения».

Олимпийский и паралимпийский комитет США дал понять, что эти правила относятся только к отборочным соревнованиям, а не к Олимпиаде в Токио, которая открывается 23 июля.

Международный олимпийский комитет руководствуется собственными правилами, одно из которых запрещает акции протеста и демонстрации.

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