Netflix инвестирует 450 миллионов в два продолжения «Ножи наголо»

Потоковый сервис Netflix приобрел право на производство сразу двух продолжений нашумевшего детектива «Достать ножи». По сведениям издания Deadline, общие инвестиции оцениваются в 450 миллионов долларов, что делает этот контракт одним из крупнейших в истории стриминга. Конкуренцию Netflix пытались составить Amazon и Apple, но не смогли предложить более выгодные условия.

Создатель первой серии Райан Джонсон и исполнитель главной роли Дэниел Крэйг вернутся в проект, Съемки второй части стартуют летом 2021 года и пройдут преимущественно в Греции.

Примечательно, что оригинальная лента появилась на свет почти случайно. Когда Дэнни Бойл отказался от участия в создании новой серии «бондианы», и продюсеры занялись поиском нового постановщика, у Крэйга образовался разрыв в съемочном графике, чем и поспешил воспользоваться Райан Джонсон, давно вынашивавший идею снять детектив в духе произведений Агаты Кристи.

Стоимость производства «Достать ножи» составила всего 40 миллионов долларов, так как звезды согласились участвовать в столь интересном проекте за весьма скромные гонорары. А кассовые сборы превысили 300 миллионов долларов.