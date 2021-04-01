На «Евровидение-2021» допустили зрителей

На выступлениях на «Евровидении», которое в нынешнем году принимает Роттердам, разрешили присутствовать зрителям. Это решение властей Нидерландов в рамках эксперимента с форматами мероприятий в пандемию.

Организаторы песенного конкурса приветствовали решение правительства, но как именно будет проходить допуск зрителей, пока не объявили.

Всего на шесть репетиций, полуфиналы и финал допустят 3,5 тыс. зрителей — это вдвое ниже количества, ожидавшегося в 2020 году, еще до переноса конкурса. Организаторы подчеркивают, что без отрицательного ПЦР-теста на COVID пройти на шоу будет нельзя.

Похожий экспериментальный концерт состоялся на днях в Барселоне (Испания). На нем присутствовали 5 тыс. фанатов, а социальная дистанция не соблюдалась. При этом все зрители сдали отрицательный экспресс-тест на ковид.

Россию на «Евровидении» представит певица Манижа с песней Russian Woman о русских женщинах. Конкурсные мероприятия пройдут в Роттердаме с 18 по 22 мая.