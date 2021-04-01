Миа Фэрроу призналась в смерти троих своих детей

Известная актриса Миа Фэрроу воспитывала 14 детей: четырех из них она родила сама, а других усыновила. Трое из ее детей, Тэм, Лэрк и Таддеус, погибли, и вчера актриса решила развеять слухи, которые появились в сети об их кончине.

Как мать четырнадцати детей, могу сказать, что моя семья значит для меня все. В то время как я выбрала карьеру, благодаря которой моя жизнь стала публичной, большинство моих детей предпочли жить частной жизнью. Я уважаю каждое их желание, поэтому я избирательна в своих постах в социальных сетях,

— начала она свое обращение.

Актриса отметила, что высказаться в соцсети ее заставили «порочные лживые слухи» о трех ее погибших детях, появившиеся в интернете.

Миа Фэрроу с детьми Моя любимая дочь Тэм скончалась в 17 лет от случайной передозировки лекарств от мучительных мигреней, которыми она страдала, и ее болезни сердца. Ларк умерла в 35 лет от осложнений ВИЧ/СПИДа, которым заразилась от предыдущего партнера. Несмотря на свою болезнь, она прожила плодотворную и полную любви жизнь со своими детьми и партнером. Она скоропостижно скончалась в больнице на Рождество, на руках у своего любимого человека,

— поделилась она.

Фэрроу рассказала, что ее сын Таддеус покончил с собой в возрасте 29 лет, после того как его отношения с возлюбленной внезапно прервались.

Спекуляции о смерти Тэм, Ларк и Таддеуса появились после того, как они не были упомянуты в недавнем документальном фильме HBO «Аллен против Фэрроу».

Это ужасные трагедии. Любые другие предположения об их смерти — это бесчестие их жизни, жизни их детей и близких,

— заключила Миа.

Вуди Аллен и Миа Фэрроу с детьмиГлавной темой фильма, впрочем, являются отношения актрисы с Вуди Алленом, которые закончились скандалом. После расставания с Фэрроу режиссер женился на их приемной дочери Сун-И Превин, а актриса обвинила его в растлении дочерей.