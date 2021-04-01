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Merkavim Mars Defender: израильский туристический броневик

Этот автобус выглядит как обычный туристический лайнер из линейки Merkavim Mars на шасси Volvo, ничего особенного. Но на самом деле это настоящий танк — Merkavim Mars Defender, который является полноценным броневиком, мастерски маскирующейся под гражданский автобус.

Mars Defender считается самым защищённым автобусом в мире. Он надёжно защищает от пуль калибра 7.62, гранат, мин — и при этом остаётся вроде как обычным туристическим автобусом, способным перевозить гостей Израиля по опасным маршрутам. А в Израиле опасны почти все маршруты.

Машина была представлена на выставке LAAD Defence & Security в Рио-де-Жанейро в апреле 2015 года. Она построена компанией Merkavim на шасси Volvo 6?2, может перевозить 53 пассажиров и водителя, и бронирована по всем поверхностям — бока, перед, зада, крыша, днище. Все восемь колёс исполнены с использованием технологии Runflate, то есть автобус может передвигаться и с пробитыми шинами.

Компания предлагает несколько комплектаций. Помимо типовой туристической, можно заказать VIP-автобус, а можно — защищённый командный пункт для какой-нибудь антитеррористической организации. Стоит заметить, что это уже не первое поколение Defender — бронированные туристические автобусы Merkavim строила и раньше.

1 апреля, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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