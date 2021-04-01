Мерьем Узерли перестала скрывать маленькую дочь

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная ролью Роксоланы в «Великолепном веке» поделилась нежными снимками с младшей дочерью.

Звезда, которая довольно часто публикует фото с маленькой Лили, только сейчас впервые решила показать ее лицо крупным планом.

Так, актриса в своей Instagram-Stories поделилась кадрами, на которых показала свое утро. На снимках видно, как Узерли и ее две дочери устроились на диване. Семилетняя Лара рядом, а вот Лили, которая внимательно смотрела в камеру, на коленях.

На фото Мерьем без макияжа позировала в естественном домашнем образе.

Заметим, что ранее Мерьем уже как-то засветила лицо дочери, но на фото Лили была еще совсем крохой.