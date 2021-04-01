Лукашенко — главный должник России

Всемирный банк впервые опубликовал информацию о двусторонней задолженности развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед Россией. Об этом пишет РБК.

Согласно материалам банка, в конце 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам, в которые входят либо долги государств, либо долги юридических лиц, гарантированные государствами. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире.

Самым крупным должником России является Беларусь, задолжавшая 8,1 миллиарда долларов на конец 2019 года. В декабре 2020 года Россия предоставила Беларуси еще один кредит на один миллиард долларов.

В списке крупнейших должников также находятся Бангладеш (2,4 миллиарда долларов), Венесуэла (1,8 миллиарда), Индия (1,7 миллиарда), Вьетнам (1,6 миллиарда), Йемен (почти 1,1 миллиарда), Афганистан (849 миллионов), Сербия (769 миллионов), Украина (606 миллионов), Сирия (525 миллионов).

Африканские страны, помимо Египта, должны России 973 миллиона долларов на конец 2019 года. В список входят Сомали (418 миллионов долларов), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. Многие из них брали кредиты у СССР, но у Замбии и Мозамбика уже есть новые.

Минфин России, который отвечает за кредиты иностранным государствам, не публикует данные о должниках России, так как программу государственных кредитов описывают в секретных приложениях к федеральному бюджету, отмечает РБК.

В августе 2019 года, согласно исследованию РБК, самыми крупными должниками России оказались Беларусь (7,66 миллиарда долларов по состоянию на 1 июня 2019 года), Украина (3,7 миллиарда долларов) и Венесуэла (3,5 миллиарда долларов).

Вопрос, как власти Беларуси собираются расплачиваться, остается открытым. Дело в том, что Совет министров страны засекретил документы о социально-экономическом развитии Беларуси в этом году.

«Это может означать только две вещи. Либо то, что программы нет на самом деле. Либо она такова, что ее просто стыдно показывать», – говорит экономист Сергей Чалый.

На этом фоне белорусская оппозиция объявила о начале акции экономического протеста под названием «Банкомат – обменник – банк». Людей призывают забрать все банковские средства со счетов.

«Сейчас их надежда только на наши деньги. Мы должны забрать их себе. Но главное, мы должны забрать их, чтобы защитить от фашистов самих себя. И всех, кто выходит на улицы этой весной. Дубинки не работают бесплатно», – говорит Павел Латушко, член президиума Координационного совета оппозиции.

Давление на Александра Лукашенко идет также извне. Также стало известно, что санкции против Беларуси расширила Швейцария. Там поддержали меры, принятые Евросоюзом против Минска, и добавили в санкционный список 29 лиц и 7 компаний. В том числе, бизнесмена Николая Воробья, которого называют «кошельком Лукашенко».