Кремль планирует военную операцию в Украине — ГУР

Россия может попытаться осуществить вторжение вглубь Украины, но перед этим возможна эскалация в Донбассе. Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

ГУР со ссылкой на военную разведку сообщило, что «Россия имеет цель расширить военное присутствие на территории так называемых „ДНР“ и „ЛНР“». На территории уже внедряются подразделения вооруженных сил. «Кроме того, не исключается попытка продвижения войск вглубь территории Украины», — добавили в ГУР.

При этом мировому сообществу будет сообщено о якобы агрессивных действиях Вооруженных сил Украины в Донбассе, отметили в управлении.

Ранее о скоплении российских военных у украинских границ предупреждал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Он отмечал, что солдат стягивают под предлогом военных учений и тренировок, но это создает угрозу военной безопасности. По оценке украинской стороны, вдоль границы Украины и Крыма находится 28 батальонных тактических групп.

Позднее The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщало, что к границам стянуто примерно четыре тысячи российских солдат. СМИ также писало, что у ополченцев в Донбассе якобы появилось новое вооружение. На фоне увеличения российских сил на границе с Украиной Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень готовности до «потенциально неминуемого кризиса».