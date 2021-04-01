Ирина Шейк, Белла Хадид и Хантер Шафер на необычном показе Mugler

Вчера вечером дизайнер Кейси Кадволладер представил свою весенне-летнюю коллекцию для Mugler. Показ прошел в ставшем привычном цифровом формате — дефиле было записано заранее и представлено в довольно необычном виде: с помощью эффектов модели ходили задом наперед, выпрыгивали из темноты и даже делали сальто. В шоу приняли участие Белла Хадид, Ирина Шейк, звезда сериала «Эйфория» и трансгендерная модель Хантер Шафер, Су Джу Парк и другие.

Белла Хадид

Ирина Шейк

Хантер Шафер

Для бренда Mugler прошедший год вряд ли можно назвать затишьем, с которым пришлось столкнуться многим в модной индустрии. Несмотря на отсутствие светской жизни в прежнем формате, наряды дизайнера были нарасхват.

Это правда, для нас все не сильно замедлилось. На самом деле это был наш самый успешный год в плане красных ковровых дорожек,

— признался Кейси в интервью Vogue.

Ирина Шейк

Белла Хадид

Хантер Шафер

Су Джу Парк

Кембра Пфалер

Алек Век

В нарядах Mugler появлялись Майли Сайрус, Дуа Липа и Карди Би. Кайли Дженнер выбрала костюм бренда на Хэллоуин, ну а Бейонсе появилась в нарядах Mugler в клипах My Power и Black Is King.

Вещи из новой коллекции тоже вряд ли будут пылиться на рейлах. Эффектные наряды из сеток и лайкры (дизайнер использовал в том числе и переработанные материалы), сочетание откровенных фасонов с повседневным стилем — все это настоящая приманка для глаз.