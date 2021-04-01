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Ирина Шейк, Белла Хадид и Хантер Шафер на необычном показе Mugler

Вчера вечером дизайнер Кейси Кадволладер представил свою весенне-летнюю коллекцию для Mugler. Показ прошел в ставшем привычном цифровом формате — дефиле было записано заранее и представлено в довольно необычном виде: с помощью эффектов модели ходили задом наперед, выпрыгивали из темноты и даже делали сальто. В шоу приняли участие Белла Хадид, Ирина Шейк, звезда сериала «Эйфория» и трансгендерная модель Хантер Шафер, Су Джу Парк и другие.

Белла Хадид 

Белла Хадид

Ирина Шейк 

Ирина Шейк

Хантер Шафер 

Хантер Шафер

Для бренда Mugler прошедший год вряд ли можно назвать затишьем, с которым пришлось столкнуться многим в модной индустрии. Несмотря на отсутствие светской жизни в прежнем формате, наряды дизайнера были нарасхват.

Это правда, для нас все не сильно замедлилось. На самом деле это был наш самый успешный год в плане красных ковровых дорожек,

— признался Кейси в интервью Vogue.

Ирина Шейк 

Ирина Шейк

Ирина Шейк 

Белла Хадид

Белла Хадид

Белла Хадид
Хантер Шафер 

Хантер Шафер

Су Джу Парк  

Су Джу Парк

Кембра Пфалер 

Кембра Пфалер

Алек Век 

Алек Век

В нарядах Mugler появлялись Майли Сайрус, Дуа Липа и Карди Би. Кайли Дженнер выбрала костюм бренда на Хэллоуин, ну а Бейонсе появилась в нарядах Mugler в клипах My Power и Black Is King.

Вещи из новой коллекции тоже вряд ли будут пылиться на рейлах. Эффектные наряды из сеток и лайкры (дизайнер использовал в том числе и переработанные материалы), сочетание откровенных фасонов с повседневным стилем — все это настоящая приманка для глаз.

Су Джу Парк 

Показ Mugler 

Показ Mugler 

Показ Mugler 

1 апреля, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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