Инженер превратил циркулярную пилу в велосипед

Воистину, нет пределов человеческой фантазии – а при наличии инженерного образования и подходящих инструментов любая идея получает шанс быть воплощенной в жизнь. Автор YouYube-канала The Q задумался, сколько проблем доставляет людям перемещение по снегу и, особенно, по льду – и придумал радикальное решение. Он собрал необычный ледовый велосипед, но вместо мягких резиновых шин и стандартных колес установил на него… два огромных лезвия от дисковой пилы.



Идея многогранна: с одной стороны, интересно в целом проверить, справится ли колесо с крупными стальными зубьями со льдом лучше резиновой шины. С другой – это же мечта всех поклонников зомби-апокалипсиса и приключений в духе Безумного Макса, покататься на велосипеде с устрашающими пилами вместо колес. Правда, для реализации задумки пришлось полностью переделать шасси, фактически с нуля создав из полотна пил подобие колес.

Но чего не учел изначально изобретатель, и что выявил первый же тест-драйв – зубья слишком легко прорезают лед и слишком часто застревают в нем. Решение пришло сразу: к каждому зубцу пилы он приварил поперечный упор, тем самым расширив площадь контакта с опорной поверхностью. И вот в таком модернизированном виде «ледосипед» уже показал неплохие ходовые качества.