Друг детства Меган Маркл встал на ее защиту

Еще в начале марта издание The Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что 39-летняя Меган Маркл подвергала буллингу сотрудников Букингемского дворца, будучи старшим членом королевской семьи. Пока дворец разбирается с этими громкими обвинениями в адрес герцогини, люди из ее близкого круга встают на ее защиту.

Так, недавно свой комментарий на эту тему дал друг детства Меган, 39-летний Джошуа Сильверстейн. В разговоре с Us Weekly он выразил уверенность, что Меган не могла издеваться над своим персоналом, а также поделился своей версией появления подобных новостей в СМИ.

Меган Маркл

Лично я даже представить себе не могу, что она подвергала сотрудников травле. Я вижу, как она делает то, что, по ее мнению, помогает ей обрести счастье и как-то сосуществовать в сложившейся системе, которая, судя по всему, не очень приветлива к тому, кто она есть и откуда родом. Когда цветные женщины отстаивают свои права и выступают против того, что считают неуважением или угнетением, белые часто склонны классифицировать это отрицательно. Они не хотят, чтобы такое происходило. Это похоже на то, когда людям указывают на их место. Всякий раз, когда поведение цветных не соответствует ожиданиям белых, это становится проблемой,

— выразил свое мнение Джошуа.

Джошуа Сильверстейн

Сильверстейн также считает, что даже переезд в Калифорнию не избавит Меган от постоянной критики и пристального внимания прессы. При этом друг детства Маркл восхищается тем, что она способна принимать трудные и порой неудобные решения, чтобы просто встречать новый день с улыбкой на лице.

Напомним, что представители Меган Маркл почти сразу же ответили на обвинения их подопечной в буллинге своих сотрудников. Они назвали эту статью о Меган «просчитанной клеветнической кампанией», а также напомнили, что герцогиня всегда вставала на сторону тех, кто когда-либо подвергался травле или испытывал боль.

Отреагировал на громкие обвинения и Букингемский дворец. Там признались, что очень обеспокоены обвинениями бывших сотрудников в адрес герцога и герцогини Сассекских, а также пообещали разобраться в обстоятельствах, описанных в статье.

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