«Игрушка для взрослых» (Made for Love) 1 апреля, HBO Max, в России — more.tv Кристин Миллиоти прославилась благодаря сериалу «Как я встретил вашу маму», где сыграла, собственно, заглавную «маму», которая оставалась невидимой на протяжении большей части шоу. Сейчас актриса уверенно выходит из тени своей звездной роли — сначала при помощи одной из лучших комедий прошлого года «Зависнуть в Палм-Cпрингс», а теперь и полноценной главной ролью в сериале HBO Max. В «Игрушке для взрослых» Миллиоти играет Хейзел Грин — женщину, которая сбегает от мужа после десяти лет брака. Однако оказывается, что уйти от благоверного не так просто, поскольку тот ухитрился вживить ей в мозг ультрасовременный чип, который не только отслеживает ее местоположение, но и позволяет контролировать действия Хейзел на расстоянии. Помочь героине берется ее отец, который много лет проживает в пустыне с девушкой-андроидом. «Бунтарка» (Rebel) 8 апреля, ABC Энни Белло (Кэти Сагал) — наглая и цепкая адвокат без юридического диплома, последняя надежда тех, у кого нет денег на дорогостоящих юристов. В основе сериала «Бунтарка», придуманного создательницей «Анатомии страсти» Кристой Верноф, лежит не столько даже биография, сколько характер Эрин Брокович — знаменитой правозащитницы. Фильм Стивена Содерберга о борьбе Эрин с корпорацией Pacific Gas and Electric Company в начале тысячелетия принес «Оскар» Джулии Робертс. Среди продюсеров «Бунтарки» значится сама Брокович, а ее новым альтер-эго на экране стала блестящая характерная актриса и звезда «Сынов анархии» Кэти Сагал. Кроме того, первую большую (то есть не гостевую) роль на телевидении здесь получил Энди Гарсиа, сыгравший начальника героини. «Кунг-фу» (Kung Fu) 7 апреля, CW Впервые сериал «Кунг-фу» появился на американских телеэкранах в 1970-х. Главная роль — шаолиньского монаха, наводящего порядок в Америке XIX века, — сделала звездой Дэвида Кэрредина и обеспечила ему заглавного злодея в тарантиновском «Убить Билла». Недавно история этого проекта, по легенде изначально придуманного Брюсом Ли, вновь всплывала в связи с сериалом «Воин», в основе которого лежит как раз оригинальная идея Брюса. Новый же «Кунг-фу» — это перезагрузка оригинального сериала, только речь на сей раз идет о китаянке американского происхождения Ники (Оливия Лян), которая возвращается в современный Сан-Франциско после обучения в Шаолине. Вместо спокойной жизни ее, разумеется, ждут приключения: приходится защищать семью и спасаться от киллера, который уже убил ее учителя. «Они» (Them) 9 апреля, Amazon Уже на уровне названия этот сериал составляет красивую пару с фильмом Джордана Пила «Мы» (Us) — даром, что и фильм и сериал рассказывают об одной и той же проблеме расовой сегрегации, да ещё и используя схожие художественные методы. В сериале Amazon речь пойдет о семье афроамериканцев, переехавшей в лосанджелесский пригород и немедленно столкнувшейся с ненавистью со стороны белых соседей. Однако вскоре выяснилось, что расизмом проблемы героев не ограничиваются — в их доме проживают потусторонние существа, которые тоже не в восторге от новых соседей. После закрытых показов первых серий американская критика поспешила выдать сериалу титул «великого социального шоу». «Невероятные» (The Nevers) 11 апреля, HBO, в России — «Амедиатека» Разумеется, не обойдется в апреле и без викторианского готического фэнтези. В августе 1896-го года в Лондоне в результате таинственных событий стали появляться женщины, наделенные сверхъестественными способностями. АВТОР ФОТО,АМЕДИАТЕКА На защиту одаренных «сирот» (как их теперь называют) встают вдова Амалия Тру (Лаура Доннелли) и молодая изобретательница Пенанс Адэр (Энн Скелли). «Невероятные» заявлены как микс фэнтезийного экшна и философской драмы, и таким анонсам вполне можно поверить, учитывая, что шоураннером проекта стал Джосс Уидон, набивший руку в жанре еще во времена «Баффи — истребительницы вампиров». «Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown) 18 апреля, HBO, в России — «Амедиатека» В прошлый раз Кейт Уинслет появлялась на телевидении ровно десять лет назад — и «Милдред Пирс» Тодда Хейнса многими была записана в категории «мгновенной классики», а игрой Кейт восхищался сам Стивен Кинг. Очевидно, что актриса прекрасно понимает уровень влияния телевидения в современном мире, так что и к выбору ролей там относится избирательно. АВТОР ФОТО,АМЕДИАТЕКА На сей раз Уинслет сыграет Мэри Шиан — женщину-детектива из маленького городка в Пенсильвании, которой приходится совмещать расследование зверского убийства с решением личных проблем. За динамику шестисерийного фильма отвечает режиссер Крэйг Зобел, в 2019 году отметившейся отличным триллером «Охота». «Тень и кость» (Shadow and Bone) 23 апреля, Netflix Алина Старкова (Джесси Мей Ли) — сирота, выросшая в стране под названием Равка. Государство разделено надвое полосой тьмы, в которой обитают монстры-волькры, справиться с которыми под силу только местным волшебникам — гришам. Однажды Алина — картограф армии Равки — попадает в мясорубку в Тенистом каньоне и обнаруживает в себе силу заклинательницы солнца. Теперь эта внезапно пробудившаяся магия — главная надежда страны на воссоединение и победу над тьмой. «Тень и кость» — экранизация одноименного фэнтези-бестселлера писательницы Ли Бардуго, созданного под впечатлением от изучения российской истории. Сама Бардуго называет жанр своих книг (второй роман называется «Шестерка воронов») «царь-панк». «Тень и кость» уже прочат в конкуренты «Ведьмаку», а в его успехе в России сомневаться и вовсе не приходится. Невинный (The Innocent) 30 апреля, Netflix Испанские сериалы — важнейшая часть национального экспорта. Здешнее телекино дарит свежесть заскорузлым жанрам, делает их непредсказуемыми. На сей раз речь идет об очередном плоде сотрудничества Netflix с писателем Харланом Кобеном (рекомендуем также написанный им польский детективный сериал «В густом лесу»). В «Невинном» речь идет о Маттео (Марио Касас), который в юности случайно убил человека, отсидел срок, а после выхода из тюрьмы попытался начать новую жизнь. Вот эта самая жизнь, в которой есть семья, работа и успех, и идет трещинами из-за внезапного взрыва из прошлого. bbc.com