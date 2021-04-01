Curiosity прислал стереоскопическое селфи с Марса

Американский марсоход Curiosity прислал на Землю новое селфи. На этот раз аппарат заснял холм Мон-Мерку, расположенный в кратере Гейл.

«Скальное образование высотой около 6 м теперь запечатлено во всем своем величии на новом селфи и на паре панорам», — сообщили ученые NASA.

На снимке также виден образец геологической породы, названной «нонтрон», и другие пород. Изучение проб с подножия марсианского холма должно помочь исследователям установить, что же произошло с Марсом, когда он превратился в пустыню.

«Скальное» селфи составлено из множества фотографий, сделанных рукой-манипулятором с камерой высокого разрешения MAHLI. Для стереоколлажа также задействовали 11 снимков с камеры Mastcam, расположенной в верхней части Curiosity.

Curiosity прибыл на Марс в 2012 году. В 2021-м там начал работать еще один американский ровер — Perseverance.