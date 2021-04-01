Британские беспилотники будут «вызывать» в ОАЭ дождь с помощью электрического разряда

Команда британских ученых из Университета Рединга приступила к тестированию технологии, позволяющей увеличить выпадение осадков в районе Персидского залива с помощью беспилотных летательных аппаратов, передающих электрический разряд в облака. Контракт на сумму 1,4 миллиона долларов оплатило правительство ОАЭ.



Новая технология увеличения дождей в засушливых районах, где годовой уровень осадков не превышает 100 мм, теоретически должен повысить количество выпадающих осадков на 30 процентов. Ранее для этих целей использовались самолеты, распыляющие в атмосферу химические вещества.

Увеличение количества осадков имеет огромное значение для ОАЭ, страны импортирующей до 80% продовольствия. В 2017 году правительство страны выделило 15 млн долларов на девять пилотных проектов направленных на увеличение запасов пресной воды. Один из таких проектов от инженеров Университета Рединга подошел сейчас к этапу тестирования прототипов.

Главной идеей британских ученых станет увеличение электрического потенциала облаков с целью инициировать конденсацию влаги в капли и вызвать выпадение дождя. Получая дополнительный электрический разряд от беспилотных летательных аппаратов, малые капли с большей вероятностью будут «объединяться» в более крупные капли под действием электростатической силы и в дальнейшем превращаться в дождевые капли.

Оснащенные прибором для эмиссии электрических зарядов и настраиваемыми датчиками дроны будут летать на малых высотах и доставлять электрический заряд молекулам воздуха, что должно способствовать выпадению осадков. Испытания пройдут в летном центре в Дубае.