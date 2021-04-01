Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вакцинировались от коронавируса: «Наконец-то получили 5G»

44-летний Райан Рейнольдс и 33-летняя Блейк Лайвли, кажется, способны любую ситуацию обыграть с юмором. Недавно супруги вакцинировались от коронавируса и рассказали об этом в соцсетях.
Райан Рейнольдс
Наконец-то я получил 5G,
— пошутил Рейнольдс, намекнув на популярную теорию заговора о чипировании.
На этом он не остановился и продолжил шутить у себя в сторис.
Наука сексуальна. Моя шапка? Вероятно, нет,
— написал он.
Но Райан бы не был Райаном, если бы не вспомнил о своей жене. В духе модных таблоидов он решил сравнить свой образ с луком Блейк в вязаной синей шапке со съемок фильма The Rhythm Section.
Кому шапка идет больше?
— поинтересовался актер.
Сейчас супруги в этой модной битве идут нога в ногу. Райан хоть и побеждает в фэшн-баттле жену, но его отставание от Блейк пока незначительное, так что у него есть все шансы на победу.
Блейк пока мужу не ответила, но тоже публично рассказала о своей прививке
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