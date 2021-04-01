Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вакцинировались от коронавируса: «Наконец-то получили 5G»

44-летний Райан Рейнольдс и 33-летняя Блейк Лайвли, кажется, способны любую ситуацию обыграть с юмором. Недавно супруги вакцинировались от коронавируса и рассказали об этом в соцсетях.

Райан Рейнольдс

Наконец-то я получил 5G,

— пошутил Рейнольдс, намекнув на популярную теорию заговора о чипировании.

На этом он не остановился и продолжил шутить у себя в сторис.

Наука сексуальна. Моя шапка? Вероятно, нет,

— написал он.

Но Райан бы не был Райаном, если бы не вспомнил о своей жене. В духе модных таблоидов он решил сравнить свой образ с луком Блейк в вязаной синей шапке со съемок фильма The Rhythm Section.

Кому шапка идет больше?

— поинтересовался актер.

Сейчас супруги в этой модной битве идут нога в ногу. Райан хоть и побеждает в фэшн-баттле жену, но его отставание от Блейк пока незначительное, так что у него есть все шансы на победу.

Блейк пока мужу не ответила, но тоже публично рассказала о своей прививке