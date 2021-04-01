Байден проводит в четверг первое совещание кабинета министров

Президент США Джо Байден в четверг проводит первое совещание кабинета министров, в то время как его администрация продвигает свой план развития инфраструктуры на сумму 2 триллиона долларов, надеясь получить одобрение Конгресса.

Совещание проходит спустя неделю после того, как Сенат утвердил последнего члена кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в совещании принимают участие 25 человек, в том числе вице-президент и главы различных ведомств, в частности, Министерства обороны, Госдепартамента и Министерства финансов, а также другие высокопоставленные должностные лица, например, директор Национальной разведки.

Совещание будет проходить не зале заседаний кабинета министров, а в Восточном зале, где больше места для соблюдения социальной дистанции. Все участники будут в защитных масках.

Помимо инфраструктурного плана администрация работает над продвижением уже одобренного законопроекта об экономической помощи в связи с пандемией коронавируса. Пакет на сумму 1,9 триллиона долларов, который Байден подписал в прошлом месяце, включает прямые выплаты многим домохозяйствам, помощь бизнесу и местным органам власти.