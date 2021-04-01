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Астрономы обнаружили, что Уран стреляет рентгеновскими лучами

Астрономы обнаружили, что Уран стреляет рентгеновскими лучами с помощью рентгеновской обсерватории NASA

Об этом говорится в Пресс-релизе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Астронавты использовали данные космической рентгеновской обсерватории «Чандра», которые были получены на Уране в 2002 и 2017 годах.

Так, исследователи обнаружили рентгеновские лучи в первом наблюдении и возможную вспышку рентгеновских лучей в тех данных, которые были получены через 15 лет.

Как отметили в NASA, в основном Солнце способствует тому, что Уран излучает рентгеновские лучи.

1 апреля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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