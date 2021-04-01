Администрация Байдена не предоставит Зеленскому госгарантии на $1 млрд

Заявление министра Сергея Марченко о том, что США могут предоставить гарантии на займ в 1 млрд. долларов не соответствуют действительности.

Новая администрация США изучает способы, как может расширить поддержку Украины, но не предоставляет гарантии по еврооблигациям.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказала экономический советник посольства США в Украине Меган Боулдин. По ее словам, после Майдана в результате реформ Украина смогла получить доступ к мировым рынкам капитала, чтобы удовлетворить свои потребности в заимствованиях. В то же время успешная программа реформ улучшит рыночное состояние страны и снизит затраты на заимствования.

«Новая администрация изучает много способов, как расширить поддержку Украины, но Соединенные Штаты не предоставляют такого вида гарантии уже несколько лет», — сказала она.

По словам Боулдин, Украина продолжает иметь доступ к значительным объемам недорогого финансирования благодаря своим сделкам с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским союзом.

«Чтобы получать это финансирование, Украине нужно продолжать те реформы, которые мы обсуждали, в отношении антикоррупционных учреждений, судебной власти, энергетического сектора, земельной реформы, бюджета и центрального банка», — резюмировала она.

Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что новая администрация Белого дома после выборов в США, на которых победил Джо Байден, дает возможность поднять вопрос о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд. По словам министра, это позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.