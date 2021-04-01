8 непревзойденных фильмов, которые оценят любители классических жанров — что посмотреть

Выбирать фильмы для просмотра иногда довольно сложно, ведь не все они могут поразить опытных киноманов. Но любители классических жанров кино могут оценить голливудские ленты, которые мы подобрали.

В список вошли как экранизации книг, таких как «12 лет рабства», так и оскароносные ленты, которые уже оценили зрители и критики. Поэтому в подборке точно найдется идеальный фильм для просмотра вечером.

«Паразиты»

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 8,6

Южнокорейский фильм «Паразиты» наделал немалой шумихи в 2019 году. Лента покорила не только зрителей, но и кинокритиков. Поэтому этот проект стал лауреатом престижных мировых премий, среди которых – Оскар.

Такой успех фильма был прогнозируемый, ведь сюжет «Паразитов» заставит каждого задуматься. В центре ленты оказалась обычная, на первый взгляд, бедная семья Ки-Тхеков. Бездельники получают доход, складывая коробки для пиццы. Но судьба дарит им шанс на лучшее будущее: по рекомендациям богатая семья приглашает старшего сына Ки-у стать репетитором для их дочери. Парень получает должность и стремительно устраивает своих родственников к богачам, разрушая карьеры других. Как тараканы, главные герои пробираются в жизнь бизнесмена Пака, не зная, какова будет цена их наглого вторжения.

«Жена смотрителя зоопарка»

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,0

Хоть название «Жена смотрителя зоопарка» звучит довольно романтично, на самом деле зрителей ждет мощная военная драма, которая раскроет немало ужасов Второй мировой войны. По сюжету, во время немецкой оккупации Польши евреи больше всего страдали от нападений нацистов. Целыми семьями их уничтожали, не останавливаясь даже на детях.

Наблюдая за жестокостью нацистов, Ян и Антонина Забински решаются на героический шаг. В своем зоопарке в Варшаве супруги начинают прятать евреев, спасая их от неминуемой гибели. Пустые вольеры быстро заполняются людьми, а главные герои ежедневно рискуют разоблачением.

«Век Адалин»

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 7,2

Пожалуй, каждый задумывался когда-то над вечной жизнью и вечной молодостью. Но если бы вы получили такую суперсилу, были бы счастливы?

Ответ на этот непростой вопрос может дать фильм «Век Адалин». Из-за необычной аварии главная героиня осталась такой же, как в первый год ХХ века. Шли годы, а Адалин не старела. Из-за этого женщина вынуждена была менять место жительства, чтобы не вызвать подозрений у властей и полиции, а потому и не могла иметь личной жизни. И всего одна встреча заставляет Адалин остановиться и дать волю чувствам.

«12 лет рабства»

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 8,1

Автобиографическая книга Соломона Нортапа уже давно покорила весь мир. В 2013 году в Голливуде решили снять фильм по сюжету «12 лет рабства». И хотя обычно экранизации отстают от изданий, в этом случае лента не уступила эмоциональности книге и получила Оскары.

В центре сюжета окажется Соломон Нортап, у которого были семья, образование и работа. Тихие будни, казалось бы – это все, что нужно человеку для счастья. Но из-за предательства друзей Соломон оказывается в Вашингтоне, где становится настоящим рабом. Мужчина десятилетиями переживает скитания от одного хозяина к другому и жестокие издевательства. Теперь главная цель Соломона – воля и воссоединение с семьей. И ради этого он готов выдержать все пытки.

Я не хочу выжить. Я хочу жить! Пройдет время и Бог их накажет. А я все выдержу ради воли. Потому что я – свободный человек, не раб! – говорит главный герой в фильме.

«Гонка»

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 8,1

Спортивная драма «Гонка» точно понравится любителям гонок Формула-1. Перед зрителями предстанут два знаменитых гонщика 1970-ых годов – Джеймс Хант и Ники Лауда. Оба – кардинально разные по характеру и поведению. Да, Хант – это веселый плейбой, который славится своим легкомыслием, а вот Лауда – педантичный и дисциплинированный спортсмен, который все всегда держит под контролем. Так кто же из них сумеет побороть соперника на трассе?

«Я, Франкенштейн»

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 5,1

Всем известно, кто такой доктор Франкенштейн и как он появился. Его вид всегда пугал людей и отпугивал их, а потому главный герой был обречен на одиночество и осуждение. Однажды именно Франкенштейн становится единственным существом, которое способно остановить горгуль и демонов, стремящихся захватить Землю и пировать людьми. Но захочет ли монстр защищать тех, кто его всегда презирал – зрители увидят в ленте «Я, Франкенштейн».

«Облачный атлас»

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 7,4

Все любители философской фантастики будут в восторге от «Облачного атласа». Лента соединит несколько историй, которые объединяют прошлое, наше время и будущее. Между героями ленты есть своя связь, о которой зрители не будут догадываться до завершения. И только финал «Облачного атласа» откроет все тайны замысла авторов, что непременно удивит вас.

«Гарри Поттер»

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 7,6

А завершить подборку для киновечера мы решили знаменитой франшизой «Гарри Поттер». Фильмы были сняты по книгам Джоан Роулинг и уже стали любимыми лентами для миллионов киноманов. И хоть последний «Гарри Поттер» вышел на экраны в 2011 году, количество его поклонников только растет.

В центре сюжета лент оказался мальчик Гарри Поттер, который после смерти родителей-магов поселяется в доме дяди и тети. Будни ребенка сложно назвать беззаботными. На 11 день рождения Гарри получает приглашение на обучение в магической школе Хогвартса. Там он знакомится с Роном и Гермионой, которые становятся его лучшими друзьями. Тройка юных чародеев не только учится, но и попадает в опасные приключения, в которых чудом выживает. Но все испытания как будто становятся ступенью для поединка с самым могущественным злодеем – Лордом Волдемортом, в борьбе с которым умирают даже опытные маги.