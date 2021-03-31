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Знаменитая Тик-Ток модель показала свою внешность без ретуши и раскрыла правду о рекламных съемках

Девушка объяснила разницу между внешностью звезд на рекламных фото и в реальной жизни, а также объяснила подписчицам, почему не следует сравнивать себя с моделями из соцсетей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Кенц Лорен (Kenz Lawren) раскрыла «обратную сторону» модельных съемок. «Наш макияж наносят профессиональные визажисты, а прически делают лучшие парикмахеры. Камеры и освещение, которые используются на съемках, стоят тысячи долларов. Все наши фотографии ретушируют по несколько часов. Поэтому, когда вы смотрите на снимки, вы видите только финальный результат», — сказала модель.

Девушка показала свое обработанное черно-белое фото со словами: «Это не мое настоящее лицо». После этого блогерша сняла себя без фильтров вблизи и продемонстрировала все несовершенства своей кожи, включая шрамы, прыщи и следы постакне. «Вот как выглядит реальность», — подчеркнула она. Пост набрал 6,7 миллиона просмотров.

Пользователи сети поблагодарили Лорен в комментариях. «Все подростки должны увидеть этот ролик», «Это потрясающе. Спасибо тебе», «Благодаря тебе я стала более уверенной в себе», «Ты красива и без косметики и фотошопа», «Спасибо за это видео», — высказывались они.

31 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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