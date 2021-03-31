Вуди Аллен ответил на обвинения в педофилии: «Зачем это мужчине 57 лет?»

Американский режиссер Вуди Аллен, которого обвиняют в растлении малолетних, ответил на упреки приемной дочери Дилан Фэрроу по поводу домагательств к ней, которые были озвучены в документальной ленте «Аллен против Фэрроу».

Так, на днях канал CBS выпустил в эфир прошлогоднее интервью с кинорежиссером, которое не было обнародовано до сих пор. В нем он прокомментировал обвинения Дилан.

«Я верю, что она так думает. Она была хорошим ребенком. Я не верю, что он это придумывает. Я не верю, что она врет. Я верю, что она верит в это», — заметил режиссер.

Аллен отметил, что не считает остроумным забрасывать его обвинениями, а тем более начинать какое-то расследование.

Зачем это мужчине 57 лет? Я никогда не был обвинен ни в чем в моей жизни, и вдруг я пойду на такое с семилетней девочкой среди спора за опеку в доме Миа. Это просто лежит на поверхности, я даже не думал, что это требует какого-либо расследования. — заявил 85-летний Аллен.

Также Вуди заметил, что, хотя претензии в педофилии и были абсурдными, они все равно изрядно повлияли на его репутацию кинематографиста.

«Ничто из того, как я обращался с Дилан в своей жизни, не может быть истолковано так. Это абсурдно, и все же осадок остался. Они по-прежнему предпочитают цепляться хоть и не за идею, что я добивался в Дилан, но за достоверность, что я это делал», — заявил режиссер.

Заметим, не так давно бывшая жена Вуди Аллена Миа Фэрроу снова вспомнила, что он развращал ее малолетних детей, в частности названную дочь Сун-И Превин, которая сейчас является его женой. Так, в новом эпизоде документального фильма «Аллен против Фэрроу» она заявила, что отношения Аллена с его названной дочерью начались, когда она училась в средней школе.

Напомним, Вуди Аллен и Миа Фэрроу расстались в 1992 году после признания Дилан и слухов о романе с тогдашней 22-летней названной дочерью Мии, Сун-И. Во время их разрыва Миа обвинила Аллена в жестоком обращении с Дилан, которую он удочерил.

1997 Вуди Аллен женился на Сун-И Превин и живет с ней до сих пор.