В Украине сеть супермаркетов начала пилотный проект по доставке заказов самолетами в небольшие населенные пункты, где не работают логистические операторы, пишет ЦТС.

Отмечается что на данный момент небо открыто над территорией Киевской области.

Доставка осуществляется шестью самолетами с аэродрома в Киевской области. Также сообщается, что для организации доставки ангар для самолетов был переоборудован в специальный авиараспределительный центр (АРЦ).

«Доставка самолетом работает в радиусе 40-минутного полета от АРЦ, поскольку нам важно привезти продукты свежими», — отметили в «Сильпо».

Сейчас, в рамках пилотного запуска, доставка самолетом выполняется бесплатно для заказов от 1500 грн.

«Кроме того, существует ограничение по весу заказа: самолетом мы доставляем не более 40 кг за один раз. Это связано с тем, что самолет может не иметь опции — приземлиться в непосредственной близости к дому. Инженеры офиса логистики уже работают над решением установки на самолеты специального мобильного оборудования, чтобы они могли доставить даже объемные и тяжелые заказы от кабины к двери заказчика», — добавили в компании.