В сети появился новый трейлер четвертого сезона сериала «Рассказ служанки»

Вчера стриминговый сервис Hulu представил новый трейлер четвертого сезона сериала «Рассказ служанки», и он дает более четкую картину того, как будут разворачиваться события в следующих эпизодах.

Судя по трейлеру, главная героиня сериала Джун (персонаж Элизабет Мосс) будет бороться за справедливость в Галааде и мстить тем, кто причинил боль ей и другим женщинам и их родным. На Джун начнется настоящая охота, поскольку она организовала побег группы детей в Канаду. Действовать Джун будет не одна: помогать ей в борьбе с тоталитарным режимом будут ее возлюбленный Ник и служанка Джанин.

Поклонники сериала отметили, что трейлер оказался на редкость спойлерным, и сделали вывод, что четвертый сезон будет просто безумным.

Актерский состав сериала остался тем же. В главных полях по-прежнему Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Макс Мингелла, Энн Дауд и другие.

Напомним, что в основе сериала лежит одноименный роман канадской писательницы Маргарет Этвуд. Действие шоу разворачивается в вымышленном государстве Галаад, где у женщин, способных к деторождению, нет никаких прав. Их насилуют и заставляют рожать детей, а потом отбирают младенцев, отдавая их в чужие семьи. Сериал был тепло встречен критиками и получил множество наград, в том числе «Эмми» и «Золотой глобус».

Премьера четвертого сезона сериала состоится на сервисе Hulu 28 апреля.

Элизабет Мосс и Мадлен Брюэр в сериале «Рассказ служанки»

Ивонн Страховски в сериале «Рассказ служанки»

Макс Мингелла и Элизабет Мосс в сериале «Рассказ служанки»

О. Т. Фагбенли в сериале «Рассказ служанки»