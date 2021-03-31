В правительстве Германии предложили заморозить стройку «Северного потока-2»

Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер полагает, что необходимо ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку реализация проекта, по его словам, является серьезным препятствием для возобновления трансатлантического партнерства. Такое мнение депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) высказал в опубликованном в среду интервью изданию «Виртшафтсвохе».

«Этот проект [«Северный поток — 2»] является серьезным камнем преткновения для восстановления трансатлантических отношений», — отметил Байер. «Поэтому я выступаю за мораторий на строительство «Северного потока — 2», — подчеркнул политик. При этом он добавил, что Соединенные Штаты ждут от Германии не только изменения риторики, но и конкретных действий в этом направлении.

Вместе с тем Байер считает, что ФРГ необходимо принять во внимание текущие настроения администрации США относительно реализации проекта. «Европейский суверенитет не должен быть неправильно понят», — уточнил он. «Сильная Европа — да. Изоляции от США — нет», — заключил Байер.

В феврале глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Рёттген заявил, что введение моратория на строительство газопровода «Северный поток — 2» необходимо в качестве паузы для проведения переговоров между Россией, Европейским союзом (ЕС) и США. Однако он заметил, что данную меру не следует рассматривать как инструмент санкций. По мнению политика, введение моратория позволит достигнуть долгосрочного сотрудничества между ЕС, Россией и США.

26 марта председатель совета директоров «Газпрома», председатель российского координационного комитета форума «Петербургский диалог» Виктор Зубков заверил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено в этом году. По его словам, работы выполнены на «90-92%».

28 марта госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN назвал строительство «Северного потока — 2» «плохой идеей», заметив, что для Соединенных Штатов «было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно их близкому партнеру — Германии». По его мнению, тот факт, что у США и ФРГ «есть разногласия по поводу этого трубопровода не изменит» крепкие отношения между двумя союзниками. Госсекретарь в очередной раз охарактеризовал «Северный поток — 2» как «плохую сделку», которая «подрывает европейскую энергетическую безопасность».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года строительство возобновилось. В настоящее время укладка газопровода идет в территориальных водах Дании.