Ученые: В ближайшем будущем люди будут общаться с растениями

Так, команда инженеров из Наньянского технологического университета разработала сверхчувствительные неинвазивные электроды размером всего 3 мм, способные взаимодействовать с растениями. Чтобы закрепить их на растении, ученые разработали токопроводящий термогель, который сначала находится в жидкой форме, а затем затвердевает на любой поверхности растения. В сочетании с небольшим Wi-Fi-терминалом такие электроды можно подключить к мобильному телефону.

Ученые отмечают, что все растения излучают слабые электрические сигналы, которые позволяют им чувствовать окружающую среду и реагировать на нее. А с электродами станет вполне реально людям общаться с ними. Не исключено, что дойдет до того, что человек сможет получать уведомление на смартфон от своего цветка. Он, к примеру, сможет предупредить, что испытывает жажду.

Чтобы развеять сомнения, ученые провели испытания на венериной мухоловке — растении с «челюстями». Специалисты прикрепили к нему передатчики, которые проанализировали электрические сигналы, подаваемые растением. Потом инженеры сымитировали и отправили те же стимулы растению через свои электроды, используя смартфон для передачи команды. И получилось — растение с «челюстями» для захвата добычи среагировало и их закрыло.

Конечно, позже для повторного открытия и закрытия потребовалось несколько часов после захвата первого объекта, но инженеры уже думают, как сократить это время. Также они работают над возможным приложением для смартфонов, которые позволили бы получать уведомления от растений.